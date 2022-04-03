Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi - Son Dakika
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Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi

03.04.2022 12:03
Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi

Ramazan ayına girdiğimiz ve ilk gün orucunu dün açtığımız gün, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, üniversiteli gençlerin Gez Mahallesi'ndeki evine konuk olarak ilk gün iftarını açtı.

Ramazan ayına girdiğimiz ve ilk gün orucunu dün açtığımız gün, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, üniversiteli gençlerin Gez Mahallesi'ndeki evine konuk olarak ilk gün iftarını açtı.

Ayrı memleketlerden gelerek Erzurum'da üniversite eğitimi gören gençlerle bir araya gelerek onlara kendi elleriyle kıyma ve makarna pişiren Başkan Mahmut Uçar, hem sohbet etti, hem de iftar orucunu açarak, çay içti, türkü söyledi ve gençlerin taleplerini dinledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileriyle ramazanın ilk gününde iftarını açan ve öğrencilik anılarını paylaşan, tecrübelerini anlatan Başkan Mahmut Uçar, samimi görüntülerin yer aldığı videoyu kendi sosyal medyasından da yayınladı.

Yayınladığı paylaşımda "Ramazan'ın ilk iftarında Erzurum Teknik Üniversitesinde okuyan öğrenci kardeşlerimin evlerine misafir olduk. Farklı şehirlerden gelen beş arkadaşın kaldığı öğrenci evinde gençlerle birlikte yemek pişirdik, orucumuzu açtık, koyu bir sohbet eşliğinde çaylarımızı yudumladık. Allah bahtınızı açık eylesin gençler" notunu düşen Başkan Uçar, ramazan ayında hemşehrleriyle sık sık bir araya gelerek çeşitli aktivitelere devam edeceğini de söyledi. - ERZURUM

Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi
Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi
Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi
Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi

YORUMLAR
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Mahmut Uçar, Üniversite, Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi - Son Dakika


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