Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle - Son Dakika
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Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle

27.03.2022 10:07
Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen kariyer günleri programında gençlere seslenerek; "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli varlıklarısınız." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen kariyer günleri programında gençlere seslenerek; "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli varlıklarısınız." dedi.

KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen programa okulun yöneticilerinin yanı sıra akademik personeli ve öğrencileri katıldı. Programın açılışında konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, "Talas Belediye Başkanımız bizimle birlikte. Başkanımız hem başkan hem de eğitimci kimliğiyle bize tecrübelerini paylaşacak. Sizler adına başkanımıza katılımı için teşekkür ediyor, hürmetlerimizi sunuyorum." dedi. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Yalçın, "Hepinize selam ve saygılarımla kucak dolusu sarılarak sözlerime başlıyorum" diye konuştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette konuşan Başkan Yalçın, nasihat etmeye gelmediğini belirterek, hayatını anlatıp içinden mesajların çıkarılmasını istedi. Başkan Yalçın, hayatın tecrübeler üzerine kurulu olduğunu ifade ederek Kariyer Günleri programının önemine dikkat çekti.

"Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli varlıklarısınız" diyen Başkan Yalçın; "Bir devlet adamına en değerli varlığınız nedir? diye sorsanız 'gençliğim' der. Anneye babaya sorsanız 'evlatlarım' der. Öğretmene sorsanız 'öğrencilerim' der. Siz sadece bu üç noktanın değil, birçok noktanın ortak bileşenisiniz. Yani en değerli varlıklarımızsınız" şeklinde konuştu. Konuşmasında Türk tarihinin önemli isimlerinden de örnekler veren Başkan Yalçın, "Büyük bir sosyolog büyüğümüz var İbni Haldun. Mukaddime diye 7 ciltlik eseri var. Coğrafya kaderdir diyor. Bu, ne demek? Hiçbirimize doğmadan önce nerede, hangi zamanda, hangi anne babadan, kız mı erkek mi doğmak istersin diye sorulmadı. Demekki bu kader. O halde bu kader içerisinde yetkilerimizi kullanarak mutlu olmaya bakacağız. Birbirimizden faydalanacağız. İnsan insana sebeptir. Hocalarınız bugün size hizmet ediyor. Yarın siz öğrencilerinize ya da toplumdaki görevinize göre hizmet edeceksiniz" dedi.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından gelen soruları cevapladıktan sonra salon dışında öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - KAYSERİ

Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle
Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle
Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle

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Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın KAYÜ'lü gençlerle - Son Dakika


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