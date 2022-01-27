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Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı - Son Dakika

Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

27.01.2022 11:59
Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede karla mücadele eden ekiplere balık ikramında bulundu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede karla mücadele eden ekiplere balık ikramında bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özcan'ın talimatı ile çalışanlara mangalda balık ikramı yapıldı. Mangal ateşinin yanında mola vererek ekmek arası balık yiyen işçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. Ayvaz bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 gün 24 saat sahada olan ekibine teşekkür ederek, "Ana arterler başta olmak üzere, şehrimizin her bölgesinde ekiplerimiz insanüstü bir mücadele içerisindeler. Ekip arkadaşlarımıza destek olmak adına böylesine güzel bir etkinlik tertipledik. İşine gönlünü katan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı
Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı
Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı
Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

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Özdilek Özcan, Niksar, Tokat, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı - Son Dakika
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