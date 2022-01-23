Başkent'in aslan ve kaplanları karla buluştu - Son Dakika

Ankara'da bulunan Aslan Park'ta yaşayan aslan ve kaplanlar, karla tanışarak keyifli dakikalar geçirdi.

İki gündür yoğun kar yağışının etkisinde olan Ankara'da zaman zaman kar yağışı ulaşımda sıkıntılara sebebiyet verse de vatandaşlar yağan kar ile eğlenceli dakikalar geçiriyor. Ankara'da bulunan Berkem Aslan Parkı'nın sakinleri aslan ve kaplanlar da karın keyfini çıkartıyor. Hayatlarında ilk kez kar ile tanışan aslan ve kaplanlar ilk başlarda karla dolu olan bahçeye çıkmakta zorlansa da, daha sonra kara alışarak keyifli dakikalar geçirdi. Pazar günü ziyaretçilerin uğrak noktası olan Berkem Aslan Park'ta aslan ve kaplanların yanı sıra yılan, tavşan, güvercin, maymun ve geyik gibi çeşitli hayvanlar bulunuyor.

"İlk günlerde dışarı çıkamadılar, sonradan alıştılar ve şu an hallerinden memnunlar"

Aslan bakıcısı Ali Rıza Balcı, "Parkımızda 4 tane erkek, 4 tane dişi, 2 tane de yavru aslanımız var. Bütün bakımlarını biz yapıyoruz. Kar yağdığı zaman günde 10 dakika dışarı çıkartıyoruz hava almaları için. Karla tanışmaları biraz ilginç oldu. İlk günlerde dışarı çıkamadılar, sonradan alıştılar ve şu an hallerinden memnunlar, karı sevdiler. Bunlar aslında yaz hayvanı ama kışa da adapte oldular" diye konuştu. - ANKARA