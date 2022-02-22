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Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu - Son Dakika

Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu

22.02.2022 13:49
Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu

Hocalı katliamının 30'uncu yıldönümü programında, salonu boş gören başkonsolos sitem etti.

Hocalı katliamının 30'uncu yıldönümü programında, salonu boş gören başkonsolos sitem etti. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Hocalı katliamının 30'uncu yıldönümünde bu kadar az katılımcıyla yapmak durumundayız" sözleri programa damgasını vurdu. Başkonsolosun sözlerinin ardından salonun öğrencilerle dolduğu görüldü.

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 1992'de Ermenilerce gerçekleştirilen katliamda şehit edilen 613 Azerbaycanlı, Kars'ta anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda, Kars Azerbaycan Başkonsolosluğu'nun düzenlemiş olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Program Işıklı Cami imamı Seyid Ahmet Erdem'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Slayt gösterisiyle devam eden programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Sadece Türk olmaları nedeniyle katledilen, soykırıma maruz kalan Hocalılılarımızın 30'uncu yıldönümünde bu kadar az katılımcıyla yapmak durumundayız. Biz unuttukça tarihte başımıza bu durumlar çok gelecektir. Biz Iğdır'daki, Kars'taki, Erzurum'daki, Ağrı'daki toplu mezarları unuttukça, Hocalı'da başka şeyler de olacak. Bu kadar az bir katılımcıyla programı yapmak zorundayız ama başımıza dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıldı. İnsanlarımızı kışın soğuğunda Şubat ayının 26'sında gece Ermeni silahlıları, Sovyet ordusunun desteğiyle katliam yaptılar, 100'lerce insanımız katledildi" dedi.

Başkonsolosun sözlerinin ardından, salonun öğrencilerle dolduğu görüldü.

Program Aşık Ilgar Çiftçioğlu'nun şiiri ile devam etti. AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın konuşmasıyla süren programda son olarak söz alan Vali/Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, "Zulme maruz kaldığımız günün 30'uncu yılı. Bundan 30 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk'ünün, Ermeni silahlı güçlerince ve Rus desteğiyle vahşice katledildiği gün. Hocalı'da ve diğer coğrafyalarda katliama uğrayan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Hocalı Katliamı, tarihimizin en acılı sayfalarından biridir. Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte, mağdurların taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulanması, ne yazık ki kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Program, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nca düzenlenen Hocalı Soykırımı'nın 30'uncu yıldönümü sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nca düzenlenen programa Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Çalkın, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - KARS

Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu
Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu
Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu

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Başkonsolos, Azerbaycan, Türk, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkonsolos sitem etti, salon öğrencilerle doldu - Son Dakika


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