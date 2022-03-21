Batman'da köy yoluna çığ düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da köy yoluna çığ düştü

21.03.2022 09:18

Batman'da köy yoluna çığ düştüBATMAN Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy 'üne çığ düşmesi sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da köy yoluna çığ düştü

BATMAN Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy 'üne çığ düşmesi sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Batman'ın Kozluk ilçesi Akçalı köy yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, hava muhalefeti ve ağır arazi şartlarından ötürü temizleme çalışmaları yapılamadı. Yağışların devam ettiği köy yolunda havaların normale dönmesinin ardından çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

Batman'da köy yoluna çığ düştü
Batman'da köy yoluna çığ düştü
Batman'da köy yoluna çığ düştü

YORUMLAR
500
Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı Soğuk havaların yeniden başlamasıyla vatandaşlar aktarların yolunu tuttu Soğuk havaların yeniden başlamasıyla vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Kozluk, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da köy yoluna çığ düştü - Son Dakika


Son Dakika
09:11 NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti!
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
08:57 Zelenski, İsviçre Parlamentosu'na seslendi: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun
08:56 Ramazan ayı yaklaştı: Emekliler bu yılki bayram ikramiyelerini merak ediyor? İşte o rakamlar
08:48 Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!
08:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir
08:40 Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim
08:02 Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
08:33 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte güncel döviz kurları
08:25 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 09:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da köy yoluna çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement