Batman'da köy yoluna çığ düştü - Son Dakika

Batman'da köy yoluna çığ düştü

BATMAN Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy 'üne çığ düşmesi sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Batman'ın Kozluk ilçesi Akçalı köy yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, hava muhalefeti ve ağır arazi şartlarından ötürü temizleme çalışmaları yapılamadı. Yağışların devam ettiği köy yolunda havaların normale dönmesinin ardından çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.