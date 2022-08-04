Batman haberleri! Kozluk'ta öğrenciler köylerde insan hayatına dokunuyor - Son Dakika
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Batman haberleri! Kozluk'ta öğrenciler köylerde insan hayatına dokunuyor

04.08.2022 18:33
Batman haberleri! Kozluk'ta öğrenciler köylerde insan hayatına dokunuyor

Batman habere göre Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sorumluluk duygusu, yardımlaşma, ahlaki ve insani duygularını pekiştirmek amacıyla 2017 yılından itibaren uygulamaya koyduğu "Meslek Lisesi Öğrenciler Ailelerimizle Buluşuyor"...

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sorumluluk duygusu, yardımlaşma, ahlaki ve insani duygularını pekiştirmek amacıyla 2017 yılından itibaren uygulamaya koyduğu "Meslek Lisesi Öğrenciler Ailelerimizle Buluşuyor" projesi insan hayatına dokunmaya devam ediyor.

Kozluk Mesleki ve Teknik Lisesi "hayata dokunuyor" sloganı ile başlatılan proje çerçevesinde tarım teknolojileri, güzellik hizmetleri, metal teknolojiler ve mobilya bölümündeki gönüllü öğrenci ve öğretmenler ile ilçe geneli ve köylerdeki yoksul veya muhtaç durumdaki ailelere evlerinde bakım ve onarım yapıyor, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirmeler, onları mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşlar yapıyorlar. Haziran ayı itibari ile mesleki ve teknik lisesi 75 aile, 138 bireyin hayatına dokunmuş oldu. Proje dahilinde Kozluk ilçesi Yukarı Alıçlı Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret eden Güzellik Bölümü öğrencileri 4 kız, 12 de erkek öğrencinin saç bakımları ve kişisel bakımlarının yapılması konusunda bilgilendirme yaptı.

Metal Teknolojileri Öğrencileri ve bölüm şefi tarafından Kavakdibi köyünde maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını onardı,pencere ve korkuluklarını boyadı. Mobilya Bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından evinde çalışma masası olmayan çalışma masası yapıldı ve evde bir onarımlar yapıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sera bahçesinde yetiştirilen sebze ve fideler ise tarım bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından bu proje ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oldu. Okul yetkilileri proje için şunları söyledi, "Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Kozluk ilçemizde insan hayatına dokunmaya devam edeceğini belirterek. Emeği geçen tüm öğrenci, öğretmenlerimize ve bizden yardımını esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederiz" dedi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kozluk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman haberleri! Kozluk'ta öğrenciler köylerde insan hayatına dokunuyor - Son Dakika

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