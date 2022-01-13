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Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor

13.01.2022 09:34
Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor

Bayburt'ta, Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' dokumacılığı geleneği yaşatılıyor.

Bayburt'ta, Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' dokumacılığı geleneği yaşatılıyor. Ehram dokuma ustası Sevim Ataner, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' kategorisinde aldığı ödülünü memleketine getirdi.

Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' geleneği Bayburt'ta asırlardır sürdürülüyor.

Yörede kadınların dışarı çıkarken kullandığı, tüm vücudu kaplayan, yöresel motiflerle süslü ehram dokumacılığı yapılıyor. Bayburt'un en önemli kültürel varlıklarından biri olan ehram; yazın serin kışın ise sıcak tutan yapısı nedeniyle yöre kadınların vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor.

Atölyede onlarca ev hanımı iş hayatına atılıyor. Kadınlar, kurslarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ehram yapımını öğreniyor.

Ehram dokuma ustası Sevim Ataner, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' kategorisinde aldığı ödülünü memleketine getirdi. Ödüle layık görülen 21 isimden biri olan Ataner, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Ödülünü Bayburt'a getiren Ataner, duyduğu mutluluğu, "Ben bu ödülü kolay bir şekilde almadım, çok emek vererek aldım. Ödülümü Bayburt adına, Bayburtlu kadınlar adına aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadeleriyle dile getirdi.

56 yaşındaki Ataner, 12 yaşından beri ehram dokuma işiyle uğraştığını dile getirerek, meslekte 44 yılı geride bıraktığını vurguladı. Ehram dokumayı küçük yaşlarda annesinden öğrendiğini belirten Ataner, "Ehram dokuma sanatını annemden 12 yaşındayken öğrendim. 12 yaşından bugüne ehram dokuma sanatını sürdürmekteyim. 1999 yılına kadar evimde ehram dokuyordum, 1999 yılında Kültür Bakanlığı araştırmacıları tarafından kültür kimlik kartına layık görüldüm. 1999 yılında resmi olarak halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapmaya başladım. 2017 yılına kadar usta öğretici olarak çalıştım. 2017 ise kendi imkanlarımla, kendime ait küçük bir atölye kurdum. Atölyemde güzel işlere imza attık şu anda da Bayburt Üniversitesi'nde çalışıyorum. 10 kadınla birlikte Bayburt Üniversitesi atölyesinde ehram dokuyoruz" dedi. - BAYBURT

Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor
Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor

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Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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