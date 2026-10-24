Bayburt\'ta fasulye hasadında İl Tarım personeli patoz işlemini yerinde denetledi

Bayburt'ta fasulye hasadında İl Tarım personeli patoz işlemini yerinde denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta fasulye hasadında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarlada kurutulan fasulyelerin patozla ayrılması işlemini yerinde takip etti. İncelemelerde rekoltenin iyi olduğu gözlemlenirken dane kaybına yol açabilecek durumlar gözden geçirildi.
Bayburt'ta devam eden fasulye hasadı kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarlada kurutulan fasulyelerin patozla danelerinden ayrılması işlemini yerinde takip etti.
Saha çalışmalarında üretim alanlarının genel durumu ve hasat süreci denetlenirken rekoltenin iyi seviyede olduğu gözlemlendi.
Patoz işlemi sırasında dane kaybının önlenmesine yönelik yapılan kontrollerde, ürün kaybına yol açabilecek durumlar gözden geçirildi. Çalışmalarla hasat sırasında ürün kaybının azaltılması ve üreticilerin emeğinin korunması için tarlalardaki süreç yakından takip edildi.
Kaynak: İHA
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