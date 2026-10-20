Bayburt'ta kaymakamlar köylüleri dinledi, Yelpınar Göleti'nde tarıma katkı bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta kaymakamlar köylüleri dinledi, Yelpınar Göleti'nde tarıma katkı bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt\'ta kaymakamlar köylüleri dinledi, Yelpınar Göleti\'nde tarıma katkı bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar esnaf ve köy sakinlerini dinledi; Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım projeleri, Demirözü Kaymakamı Ahat Yelpınar Göleti'ni inceledi. Sulama hattının tamamlanmasıyla göletin tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, esnaf ve köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinleyen Yıldırım, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yıldırım, ilgili kurum amirleriyle birlikte Gümüşdamla ve Aşağıkırzı köylerindeki devam eden proje ve çalışmaları da yerinde inceledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ise İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kaçkın ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile birlikte Yelpınar köyünü ziyaret etti. Köy sakinleriyle görüşen Ahat, muhtar Ali Uçar'dan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ahat, yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti'nde de incelemelerde bulundu. Sulama hattının tamamlanmasıyla göletin bölgedeki tarımsal üretime katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDeniz YıldırımAydıntepeDemirözüBayburtGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
Türkiye’nin yanı başındaki ada satışa çıktı Fiyatı şaşkına çevirdi Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Emeklilere ek zam mı geliyor Bütçedeki yüzde 66’lık detay heyecan yarattı Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
10:26
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:32:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta kaymakamlar köylüleri dinledi, Yelpınar Göleti'nde tarıma katkı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei