Bayburt\'ta umre yolcuları İl Müftülüğü önünde dualarla uğurlandı

Bayburt'ta umre yolcuları İl Müftülüğü önünde dualarla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek umreciler, İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen programla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender dua etti, umreciler yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.
Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen programla uğurlandı.
İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender tarafından dualar edildi.
Duanın ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
Kaynak: İHA
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