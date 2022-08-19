Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, Osmangazi'de Vatandaşla Buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın mahalle ziyaretleri Osmangazi'de devam etti. Esnafı gezip, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sandal, "Sorunlar çözülür, eksiklikler giderilir önemli olan birliğimiz bozulmasın. Yolları, meydanları, parkaları, sosyal alanlarıyla yarınlara güzel bir Bayraklı bırakacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinlemek için başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi'yi gezen Başkan Sandal'a ziyarette, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Erol Güdücü, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları eşlik etti.

Başkan Sandal, muhtarlık ziyaretinin ardından esnafı tek tek gezdi, kıraathanelerde vatandaşlarla buluştu, ev ziyaretlerinde bulundu.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Osmangazi Mahallemizde park, yol, kaldırım gibi temel işleri göreve geldiğimizden bu yana hızla tamamladık. Muhtarlık binasını da yakında yenileyeceğiz. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Kişisel hesapları bir kenara bırakıp, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Sorunları ve birbirimizi doğru algılamalıyız. Biz büyük bir aileyiz. Eksikliklerimizi, sorunlarımızı da birlikte gideririz. Paylaşamadığımız hiçbir şey yok. Birbirimize hoşgörüyle bakalım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber olacağız, birlikte olacağız. Adaletli olacağız, eşit olacağız ve ilçemizi el birliğiyle yarınlara en güzel şekilde taşıyacağız" dedi.