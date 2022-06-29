Bayraklı Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

29.06.2022 13:22
Bayraklı Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri kapsamında protest ve özgün müziğin ünlü ismi Hilmi Yarayıcı'yı halkla buluşturacak. Konser, 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri kapsamında protest ve özgün müziğin ünlü ismi Hilmi Yarayıcı'yı halkla buluşturacak. Konser, 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Pandemi sonrası kültür-sanat çalışmalarına hız veren Belediye, bu kapsamda düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor.  Son olarak protest ve özgün müziğin başarılı sesi Hilmi Yarayıcı, ücretsiz halk konseriyle Bayraklılılar'la buluşmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser saat 21.00'de başlayacak.

"KONSERİMİZE BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Birçok olumsuzluğun ardından dinlenmeye, eğlenmeye zamanımız olmamıştı. Ama artık Bayraklı Belediyesi olarak yurttaşlarımızla daha sık bir araya geleceğimiz, eğleneceğimiz, sohbet edeceğimiz etkinliklerde buluşuyoruz. Bunlardan biri de 1 Temmuz'daki konserimiz olacak. Tüm yurttaşlarımızı şarkılarla, türkülerle eğlenmek için konserimize davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

1 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika

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