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Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam - Son Dakika

Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam

13.12.2021 12:54
Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam

İlçe genelindeki planlama çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerindeki imar planı revizyonlarını da tamamladı.

İlçe genelindeki planlama çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerindeki imar planı revizyonlarını da tamamladı. Yeni plan önerisinde; bölgedeki yeşil alan oranı 75 bin metrekare artırıldı, sosyal donatı alanları ise 114 bin metrekareye çıkarıldı. Başkan Serdar Sandal, "İlçemizin her köşesini baştan sona planlıyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Manavkuyu mahallelerinin ardından, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alandaki imar plan revizyonlarını da tamamladı. İlçenin çehresini değiştirecek planlama çalışmaları kapsamında, bölgedeki yeşil alan oranı 75 bin metrekare artırılarak, 95 bin 500 metrekareye yükseltildi. 41 bin 500 kişinin yaşadığı bölgede, sosyal donatı alanlarının oranının da 114 bin metrekareye çıkarılması öngörüldü. Park, otopark, spor salonları, Pazar yeri gibi sosyal tesislere de planda yer verildi.

Bayraklı Belediyesi de, kendisine ait olan yaklaşık 20 bin metrekarelik hisseleri sosyal donatı alanı olarak kullanılmak üzere plana dahil etti. Parsel bazında yapılacak yeni inşaatlar için kat sayısının artırılması düşünülürken, belediye hizmet alanları ve sağlık tesisleri için de yer ayrıldı. Mevcut planlardaki eğitim ve ibadet alanları korundu. Planların, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.

"Örnek bir dönüşüm çalışması yürüteceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın çözülememiş sorunlarına tek tek el atıyoruz. Planlama çalışmaları da bunların başında geliyor. Adalet ve Manavkuyu'nun ardından, 3 mahallemizde daha plan önerimizi tamamladık, meclisimize sunduk. Planlar kapsamında, belediyemize ait 20 bin metrekarelik alanı da sosyal donatı alanı olarak plana dahil ettik. Yenilenmiş konut stoku, yol bağlantıları, yeşil alanlar ve sosyal tesisler ile modern ve örnek bir dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Kimseyi mağdur etmeden, geleceğin Bayraklı'sını birlikte oluşturabiliriz" dedi. - İZMİR

Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam
Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam
Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam
Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam

Serdar Sandal, Hisarcık, Adalet, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı'nın 3 mahallesinde daha planlar tamam - Son Dakika


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