Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme - Son Dakika
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Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme

16.03.2022 13:11
Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kütüphanelerinde modern düzenlemeler yapmakiçin harekete geçti.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kütüphanelerinde modern düzenlemeler yapmak

için harekete geçti. Kirada bulunan ve atıl kalan kütüphaneler, belediye tarafından hazırlanan merkezlerde yeniden hizmete açılacak, belediyenin sosyal tesisleri de kitap kafelere dönüştürülecek.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki kiralık mülklerde bulunan kütüphaneleri belediye bünyesine alarak daha donanımlı, kullanışlı ve modernleştirmek için çalışma başlattı. Kitap sayıları ve içerik çeşitliliği artırılan kütüphaneler, atıl durumdan kurtarılarak yeniden yenilenerek kitapseverlerin hizmetine açılacak. Kütüphaneler aynı zamanda etüt merkezi olarak da kullanılabilecek. 75. Yıl Kültür Merkezi içine taşınan Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde ayrıca dijital kütüphane oluşturulacak.

Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak için de çalışma yürüten Bayraklı Belediyesi, belediyenin bazı sosyal tesislerini de 'Kitap Kafe' olarak yeniden tasarlayacak. İlk olarak, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Değirmen Kafe, kitap kafeye dönüştürecek. Hem kafe müşterileri rahatlıkla kitap okuyabilecek hem de kitapseverler, istedikleri kitapları ödünç alabilecek.

"Kitaba ulaşmak daha kolay olacak"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Okuma alışkanlığını teşvik etmek ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak adına, Bayraklımızın atıl kalan ve kiralık mülklerde faaliyet gösteren kütüphanelerimizi daha kullanışlı ve modernleştiriyoruz. Onur ve Org. Nafiz Gürman mahallelerindeki kütüphanelerimizin kitap sayısını artırıyor, fiziki imkanlarını geliştiriyoruz. Aynı zamanda belediyemizin sosyal tesislerini de 'Kitap Kafe' olarak yeniden tasarlıyoruz. Projesini tamamladığımız Değirmen Kafe'de ilk adımı atacağız. Diğer sosyal tesislerimizde de bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Dijital altyapısı yüksek, kitap ve içerik çeşitliliği olan, donanımlı kütüphanelerimizi tüm kitapseverler daha verimli kullanabilecek" dedi. - İZMİR

Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme
Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme

YORUMLAR
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Bayraklı, Kitap, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme - Son Dakika


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