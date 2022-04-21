Bayram pabuçları dama atıldı - Son Dakika
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Bayram pabuçları dama atıldı

21.04.2022 09:13
Bayram pabuçları dama atıldı

İzmir'de 64 yıldır kunduracılık yapan 81 yaşındaki Cuma Özgün, Ramazan Bayramı öncesinde yaşadığı yoğunluğu özlemle arıyor.

İzmir'de 64 yıldır kunduracılık yapan 81 yaşındaki Cuma Özgün, Ramazan Bayramı öncesinde yaşadığı yoğunluğu özlemle arıyor. Geçmiş yıllarda bayrama özel ortalama 40 ayakkabı yaptığını belirten Cuma Usta, bu yılki bayram öncesi ise sadece 4 müşterisinden bayram ayakkabısı siparişi aldı.

İzmir'in Yenişehir mevkiinde kunduracılık yapan 81 yaşındaki Cuma Özgün, 64 yıldır durmaksızın çalışıyor. 3 çocuğunu memleketi Elazığ'da küçük yaşlarda öğrendiği mesleği sayesinde okutan Cuma Usta, el yapımı kunduraların eskisi kadar rağbet görmediğini, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde az sayıda sipariş geldiğini söyledi. Geçmiş yıllarda bayram öncesi ortalama 40 ayakkabı siparişi aldığını ancak bu yıl sadece 4 müşterinin bayram ayakkabısı siparişinde bulunduğunu ifade eden Özgün, "Şimdilerde eski işlerin tadı yok. Eskiden bu dükkanda ustalarımız, çıraklarımız, kalfalarımız olurdu. Şimdi kimse yok. Meslek artık bitti. Eskiden bayram öncesi 40 tane ayakkabı siparişi alırdım, bu bayram öncesi 4 tane sipariş aldım" dedi.

"Çırak yetişmiyor"

İleri yaşına rağmen çalışmayı sürdüren Cuma Usta, "Küçük bir çocukken bu işe başladım, hala çalışıyorum. Evde oturunca başım ağrıyor. Dükkana gelip çalışıyorum. Ayakkabıları özel ölçü ile elde yapıyorum. Bu iş ağır bir iştir. Kimse öğrenmek için gelmez. Çırak yetişmiyor. El işi ayakkabıcılık artık bitti, makine ile yapılıyor. Ancak benim yaptığım ayakkabı yırtılmaz, koku yapmaz. Malzemelerim iyidir. Her şey deridir" diye konuştu. - İZMİR

Bayram pabuçları dama atıldı
Bayram pabuçları dama atıldı
Bayram pabuçları dama atıldı
Bayram pabuçları dama atıldı
Bayram pabuçları dama atıldı
Bayram pabuçları dama atıldı

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Ramazan Bayramı, Bayram, İzmir, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram pabuçları dama atıldı - Son Dakika


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