Kurban Bayramı'nda Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Kurban Bayramı boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bayramda parkomatlar ücretsiz - Son Dakika

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