Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.
Kurban Bayramı'nda Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Kurban Bayramı boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika
Son Dakika › Yerel › Bayramda parkomatlar ücretsiz - Son Dakika
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