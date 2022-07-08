Bayramda parkomatlar ücretsiz - Son Dakika
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Bayramda parkomatlar ücretsiz

08.07.2022 10:39
Bayramda parkomatlar ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nda Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Kurban Bayramı boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramda parkomatlar ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramda parkomatlar ücretsiz - Son Dakika
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