Görevden almalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Görevden almalar Resmi Gazete'de

08.03.2022 01:00
Görevden almalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan atama kararları sayısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevlerinden alındı. Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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