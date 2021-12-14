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Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor - Son Dakika

Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor

14.12.2021 12:57
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor

Van'da tekerlekli sandalyeyle üniversiteye giden ve bu yüzden derslerine sürekli geç kalan bedensel engelli Özal Sarı, büyükşehir belediyesince kendisine tahsis edilen engelli taşıma aracıyla artık derslerine zamanında yetişmenin mutluluğunu yaşıyor.

Van'da tekerlekli sandalyeyle üniversiteye giden ve bu yüzden derslerine sürekli geç kalan bedensel engelli Özal Sarı, büyükşehir belediyesince kendisine tahsis edilen engelli taşıma aracıyla artık derslerine zamanında yetişmenin mutluluğunu yaşıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenci olan bedensel engelli Özal Sarı (25), bir süredir tekerlekli sandalyeyle üniversite ulaşımını büyük zorluklarla gerçekleştiriyordu. Evden üniversiteye gitmek için 3 araç değiştiren Sarı, bu nedenle derslerine geç kalıyor ve eğitim hayatı olumsuz etkileniyordu. Üniversite öğrencisi Sarı, yaşadığı mağduriyeti Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi, gencin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla Sarı'ya engelli taşıma aracı tahsis etti.

Her sabah yaşadığı İpekyolu ilçesindeki evinden alınan Sarı, engelli taşıma aracı personelinin yardımıyla üniversiteye taşınıyor. Yaşadığı ulaşım probleminden dolayı derslerine geç kalan genç üniversite öğrencisi, artık fakülteye zamanında ulaşmanın sevincini yaşıyor.

"Artık derslerime geç kalmıyorum"

İHA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi Özal Sarı, anne ve babasının hayatta olmadığını ama her şeye rağmen eğitim hayatını sürdürdüğünü anlattı. Kendisi için engellerin olmadığını ifade eden Sarı, "Üniversiteye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyordum. Otobüslerde çok sıkışma oluyordu. Son çare olarak valilik ve Van Büyükşehir Belediyesine giderek kendilerine ricada bulundum. Bana bir araç tahsis ettiler. Hemen üniversiteye gelerek dersime yetişebiliyorum. Hatta arkadaşlarımla sohbet etme imkanı bile bulabiliyorum. Aldığım bu hizmetten emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Azmin sonu başarıdır"

Kendisi gibi engelli bireylere çağrıda bulunan Sarı, "21'inci yüzyılda bizler için engel denilen hiçbir şey yok. Üniversitedeki yetkililer ve hocalarınız her zaman sizin yanınızdadır. Bir eksiğim var demeyin. Her zaman azmedin. Azmin sonu ise başarıdır. Bunu kesinlikle bilin" diye konuştu. - VAN

Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor
Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor

Üniversite, Tragger, Engelli, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bedensel engelli üniversite öğrencisi artık derslerine geç kalmıyor - Son Dakika


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