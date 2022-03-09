Beklenen kar yağışı için "kesintisiz" enerji hazırlığı - Son Dakika

Meteorolojik uyarıları dikkate alan elektrik dağıtım şirketleri, muhtemel bir olumsuz duruma karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını tamamladı.

Son yılların en yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul ve çevre illerde vatandaşların elektrik arzında sıkıntı yaşamaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) koordinasyonunda bölgedeki elektrik dağıtım şirketlerine hazırlıklarını tamamlamaları yönünde talimat verdi. Yağış ihtimaline karşı ilave personel takviyesi yapan TEDAŞ ekipleri, sahada ve kriz merkezinde süreci 24 saat esasına göre takip edeceğini açıkladı. Ayrıca TEDAŞ, diğer bölgelerdeki dağıtım şirketlerini takviye ekip ve ekipman gerekmesi halinde hazır olmaları konusunda uyardı. İlgili bölgelerde TEDAŞ'ın yaklaşık 150 personeli görev alacak.

TEİAŞ de kar yağışının etkili olmasının beklendiği bölgelerde ekip sayısını 876'ya yükseltti ve önlemlerini artırdı. Kritik enerji iletim hatlarına ait kontrol ve bakımları yağış öncesi tamamlayan TEİAŞ, özellikle Boğaz atlama ve E-5-TEM gibi karayolu atlamalarındaki direklerin kontrollerini bitirdi.

İstanbul'un iki yakası da hazır

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında da hazırlıklar tamamlandı. Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli donanım, malzeme ve araçlarını hazır hale getirdi. Kriz masası kuran şirket, tüm çalışanları ile 7/24 sürecin takip edilmesi için planlamalar yaptı. Ayrıca gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle birlikte yaklaşık bin personel ve 290 araç kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara hızlıca intikali için teyakkuz durumuna getirildi. Şirketin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerdeki 2 bin 458 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması gerçekleştirilirken, kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve uzaktan müdahale imkanını sağlayan sistemler kontrol edildi.

Trakya ve Kuzey Ege'de de ekipler artırıldı

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 3,2 milyona yakın aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) de sorumluluk sahasındaki tüm illerde teyakkuza geçti. Ekip sayısını artıran şirket, 350 kişilik bakım ve onarım personeli, 109 aktif sepetli araç, 20 yedek sepetli araç, 12 vinç, 78 arazi aracı, 6 kablo test aracı, 1 kar aracı ile meteoroloji uyarısına karşı tedbirlerini aldı.

Trakya Bölgesi'nde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ise bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı ihtimaline karşı kriz masası oluşturdu. Operasyon merkezindeki hava durumu modülü sayesinde kar durumunu anlık ve ileriye dönük takip eden şirket, meydana gelebilecek kesintileri artırmak için vardiyada çalışan personel sayısını arttırdı. Şirketin sorumluluk sahası içinde 458 arıza onarım bakım personeli ve 112 araçla elektrik dağıtım hizmetini 7 gün 24 saat sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere farklı güçlerde 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı, 1 adet kar aracı ve 4 İnsansız Hava Aracı hazır hale getirildi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ise yaklaşık 700 personel ve 191 araçla hazırlıklarını sürdürdü. Personelin yıllık izinlerini kar yağışının etkili olması beklendiği tarihlerde iptal eden şirket, planlı kesintileri de kar yağışı süresince rafa kaldırdı. - ANKARA