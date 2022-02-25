Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da - Son Dakika
Üye Girişi

Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da

25.02.2022 14:50
Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürerken, Türkiye'de yaşayan Ukraynalı ve Belaruslu vatandaşlar yaşananları endişe içinde takip ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürerken, Türkiye'de yaşayan Ukraynalı ve Belaruslu vatandaşlar yaşananları endişe içinde takip ediyor.

3 yıl önce Türk vatandaşı Oğuzhan Atasoy ile evlenerek Malatya'ya yerleşen Belaruslu Yuliya Atasoy, kardeşinin Belarus'ta asker olduğunu belirterek, hem Ukrayna hem de Belarus'taki yakınlarından haber almak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Ukrayna ve Belarus'taki yakınları ile telefonla görüştüklerini aktaran Yuliya Atasoy, savaş istemediklerini, çok üzgün olduklarını kaydetti. Ukrayna'daki kız arkadaşının kendini telefonla arayarak bombaların patladığını söylediğini de belirten Yuliya Atasoy, gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini ifade etti. - MALATYA

Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da
Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: 'Savaşların kazananı olmaz' Son dakika haberleri! TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: 'Savaşların kazananı olmaz' Son dakika haber | TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Savaşların kazananı olmaz Son dakika haber | TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Savaşların kazananı olmaz

Malatya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement