Belde belediye başkanından örnek proje - Son Dakika

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı öncülüğünde Elazığ başta olmak üzere Bingöl ve Tunceli'de okuyan öğrenciler için 65 bin adet kitap toplandı. Şimdiye kadar 45 binin dağıtıldığı proje kapsamında başkan Çadırcı'nın da katılımıyla bin 500 adet kitap bugün Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı herkese örnek olacak bir çalışma başlattı. Özellikle kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı öğrencilere yönelik Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneğiyle ortak bir proje başlatan Başkan Çadırcı, 5 bini okuma kitabı olmak üzere 65 bin adet ders kitabı topladı. Toplanan kitapların bazılarını araçlarla gönderen Çadırcı, bazılarını ise makam aracına doldurarak kendisi ulaştırıyor. Örnek bir projeyi hayata geçiren Çadırcı, Elazığ başta olmak üzere Tunceli ve Bingöl'deki ilçe, belde ve köylere 45 bin adet kitabı ulaştırdı.

Bir ülkenin gelişmişliğinin özellikle eğitimle ölçüldüğünü belirten Başkan Hatif Çadırcı, öğrencileri okumaya teşvik etmek için böyle bir anlamlı bir projeyi hayatı geçirdiklerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Başkan Çadırcı, "Çocuklarımızı okula teşvik etmek amacıyla yaklaşık olarak 65 bin kitap getirdik. 4 beldemiz olmak üzere çevre beldelerimize ve ücra olan köylerde çocuklarımıza kitapları ulaştırıyoruz. Bugün de burada bulunma sebebimiz Tunceli Mazgirt ilçemize yaklaşık olarak bin 500 kitabımızı göndereceğiz. Amacımız, çocuklarımızı okumaya teşvik etmek, ders kitaplarıyla buluşturmak, gelecekte ülkemizde dünyamıza yön veren çocuklarımıza bir nebze de olsa kendilerini yardımcı olmak. Biz cehaleti ancak okumayla, gelişmeyle ve çalışmakla elde edebiliriz" dedi. - ELAZIĞ