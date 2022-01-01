Belediye Başkanı Altınok huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede bulunan huzurevinde yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlıların yeni yılını Keçiören Belediye Başkanı Altınok ve Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardımı Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural kutladı. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde huzurevi sakinleri ile buluşan Altınok ve Dural yaşlılara çeşitli hediyeler takdim etti.

"Bir yıl daha su gibi aktı gitti"

Altınok konuşmasında Türkiye'nin imar ve inşasında geçmiş nesillerin önemli katkılarının olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi:

"Değerli analarımızın, değerli babalarımızın hepsinin ellerinden öpüyorum. Bugün devletimiz bu hale geldiyse sizlerin emekleri ve gayretleriyle olmuştur. Alınlarınızdaki her bir kırışıklık ülkemizi ilmik ilmik, dantel gibi ördüğünüz hizmetlerinizin karşılığıdır. Ömür dediğin nedir ki. Bir yıl daha su gibi aktı gitti. İnsanlar fani, baki olan Rabbimizdir. Önemli olan yaşadığımız sürede sağlıklı nefes almak, huzurlu yaşamak, insan olmak, insan kalmak, adam olmak, adam kalmak, gönül almak gönüller yapmaktır."

Yeni yılın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni eden Altınok, "İnsanlığa hakkı, hukuku ve medeniyeti götürmüş olan tertemiz anlı şanlı bir ecdadın evlatlarıyız. Bundan da şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi küllerinden var eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 2022 yılında sizlere sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir yaşam diliyorum. Yeni yıl tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirsin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA