Belediye ekiplerinden anında müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta belediye ekipleri sıkıntı oluşturabilecek noktalara anında müdahale etti.

Sabaha karşı şiddetini arttıran yağış sonrası; Bodrum'da Belediye Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada görev başındaydı.

Yalıkavak, Ortakent, Dirmil, Kızılağaç Mahallelerinde yağmur suyu ile birlikte akan ve trafiği tehlikeye düşüren kaya ve toprak yığınları anında temizlenirken mazgalların tıkanmasına neden olan çöp, yaprak ve diğer nesnelere de müdahale edilerek normale döndürüldü.

Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda taşan rögarlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerine anında iletilerek müdahale edilmesi sağlandı. İlçe genelini etkisi altına alan sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - MUĞLA