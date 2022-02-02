Belediyelerde "02.02.2022" yoğunluğu - Son Dakika

Samsun'da nikahlarını özel bir tarihte kıydırmak isteyen çiftler belediyelerde yoğunluk oluşturdu.

Nikahlarını özel bir gün ve tarihe getirmek isteyen 10 çiftin nikahı Havza Belediyesi Evlendirme Memurluğunda kıyıldı. Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler ise özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettikleri için "02.02.2022" tarihini seçtiklerini belirttiler.

Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftlerde bir çiftin nikahını kıyan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Nikah tarihlerini bu güne denk getirerek özel bir anı ile nikahlarını kıydıran çiftlerimize mutluluklar dilerim. Genç çiftçimizin mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum" dedi.

Damat Çetin Avcı ise, "Nikah tarihini yaklaşık 2 ay önce aldık. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN