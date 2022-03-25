Beraat eden Didimli işadamı Özer'den açıklama: İstihdam ve yatırım çalışmalarımızı engelleyemeyecekler - Son Dakika
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Beraat eden Didimli işadamı Özer'den açıklama: İstihdam ve yatırım çalışmalarımızı engelleyemeyecekler

25.03.2022 10:36
Beraat eden Didimli işadamı Özer'den açıklama: İstihdam ve yatırım çalışmalarımızı engelleyemeyecekler

Geçtiğimiz Aralık ayında hakkında açılan bir kamu davasından dolayı tutuklanıp daha sonra beraat eden Aydınlı iş insanı Necdet Özer, mahkeme kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Aralık ayında hakkında açılan bir kamu davasından dolayı tutuklanıp daha sonra beraat eden Aydınlı iş insanı Necdet Özer, mahkeme kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beraat kararı sonrası avukatları ile birlikte basın açıklaması yapan Özer, süreci ve gelişmeleri değerlendirerek aklanmış olmanın verdiği manevi huzurdan söz ederek "İstihdam ve yatırım çalışmalarımızı engelleyemeyecekler" dedi.

Hukukun üstünlüğüne inan biri olarak yargı önünde beraat etmiş olmanın da sevincini paylaşan Necdet Özer, avukatları ile birlikte yaptığı açıklamada "2021 yılından bu yana başarılı çalışmalara imza atan firmam ve şahsıma yönelik kişisel ve ticari itibarımı zedeleyen durumlara maruz kaldım. Soruşturma ve kovuşturma süreci sonucunda; masumiyet karinesinin ve adil yargılanma ilkesinin önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Kişilerin salt bulundukları konum, sahip oldukları variyet nedeniyle hedef tahtasına konulmasının, kamuoyu nezdinde peşinen suçlu ilan edilmesine yönelik bir atmosfer oluşturulmasının ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Maruz kaldığımız haksız suçlama sonucu yüksek mahkeme önüne çıktık. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nin 02 Mart 2022 tarihli ilk celsesinde Cumhuriyet Savcısının beraat talebiyle uyumlu olarak mahkeme heyetinin oybirliğiyle vermiş olduğu beraat kararıyla aklanmış ve bu karar istinaf aşamasında kesinleşmiştir. Burada en çarpıcı nokta ise hakkımda verilmiş olan beraat kararının 'suçun unsurları itibariyle oluşmadığı' gerekçesiyle verilmiş olmasıdır. Yani en başından beri ortada oluşmuş bir suç bulunmamasına karşın korkunç haksızlıklara uğradığımız mahkeme kararıyla tescillenmiştir" diyerek geride kalan sürecin ardından istihdam ve yatırım çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti. - AYDIN

Beraat eden Didimli işadamı Özer'den açıklama: İstihdam ve yatırım çalışmalarımızı engelleyemeyecekler

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Necdet Özer, İstihdam, Mahkeme, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beraat eden Didimli işadamı Özer'den açıklama: İstihdam ve yatırım çalışmalarımızı engelleyemeyecekler - Son Dakika


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