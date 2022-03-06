Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı

06.03.2022 15:32
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş'ta tesettürlü olduğu gerekçesiyle kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta tesettürlü olduğu gerekçesiyle kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla işletme hakkında inceleme başlatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup tesettürlü kadın, Momo Bebeköy isimli restorana gitmek istemiş, kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı tarafından 'tesettürlü' oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamıştı. Duruma tepki gösteren kadınlar olayı kayıt altına alarak, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Öte yandan skandal uygulamanın yaşandığı restoranın Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısı olduğu ortaya çıktı. Görüntüler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla işletmeyle ilgili inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bebek Mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Genç kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul Beşiktaş, Mehmet Nuri Ersoy, Beşiktaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta tesettürlü kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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