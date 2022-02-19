Üye Girişi
Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı - Son Dakika

Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı

19.02.2022 14:15
Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı

Antalya'da bir işletmede işletme çalışanları tarafından beslenen karga, masa üzerinde bulunan anahtarı önce defterin arasına sakladı, daha sonra ise alarak kaçtı.

Antalya'da bir işletmede işletme çalışanları tarafından beslenen karga, masa üzerinde bulunan anahtarı önce defterin arasına sakladı, daha sonra ise alarak kaçtı. Durumun farkına varan bir çalışan ise uçan karganın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Yaşananlar anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

İlginç olay, Kepez İlçesi ParkFuntastic içerisinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İşletme içerisinde bulunan bisiklet parkı çalışanı Zafer Uysal ormanlık alan içerisinde bulunan kargaları bir süre önce beslemeye başladı. Beslediği kargalardan bir tanesi önceki gün işletmenin önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra karga masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı önce defterin arasına sakladı daha sonra da hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan Uysal, karganın arkasından koşsa da yetişemedi. Karga 20 metre uzaklıkta bulunan çam ağacının üzerine konarak anahtarı buraya bıraktı. Uysal ve arkadaşları ise buldukları merdiven yardımı ile ağaca çıkarak anahtarı bulunduğu yerden aldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanılan ilginç anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde karganın önce masanın üzerine konduğu görüldü. Burada anahtar ile oynayan karga önce anahtarı defterin arasına sakladı. Daha sonra ise alarak hızla uçtu. Durumun farkına varan Zafer Uysal ise karganın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

"Anahtarları alacağı aklıma geldi; koştum amma yetişemedim"

Olayı anlatan Zafer Uysal, "Sabah işe geldim, önce araçlarımızı dışarı çıkardık. Anahtarı masanın üzerine bıraktım. Daha önce karga geldi. Kendi beslediğimiz karga. Buraya kadar geldi. Kanadının kırıldığını düşündüm. Arabanın üzerine çıktı önce. Mama ile besliyorduk. Bu kargalar genelde eşlerini etkilemek için parlak cisimleri yuvalarına taşıyorlar. Daha öncede içeri gireceğini düşünerek camları kapattım. Anahtarlar dışarıda kenarda duruyordu. Anahtarları alacağı aklıma geldi; koştum amma yetişemedim. Baktığımda karga anahtarı almış götürüyordu" dedi.

"1 saat sonra merdiven ile çıkarak anahtarı aldık"

Uysal daha sonra yaşanılanları ile şöyle anlattı: "Arkasından koştum, o gitti ben gittim. Kovaladım. Ağacın tepesine kondu dişisi de yanına gelerek anahtar ile oynadılar. Kozalar atarak uçurduk. 1 saat sonra merdiven ile çıkarak anahtarı aldık. Şu an hala buradalar. Beslemeye devam ediyoruz. Sabah geldiğimizde beni karşılıyor. Artık anahtarı içeri saklıyoruz. Beyaz plastik kap aldık" açıklamasına yer verdi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı Başkan Tütüncü: 'Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız ' Başkan Tütüncü: "Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız " EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK

Bisiklet, Antalya, Kepez, Karga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: Beslediği karga anahtarı önce defterin arasına sakladı, sonra çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement