Beslediği köpeğini aldığı iddia edilen belediye personeli ile tartıştı - Son Dakika
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Beslediği köpeğini aldığı iddia edilen belediye personeli ile tartıştı

28.02.2022 13:08
Beslediği köpeğini aldığı iddia edilen belediye personeli ile tartıştı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvansever Mine Çetin ile belediye personeli arasında gerginlik yaşandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvansever Mine Çetin ile belediye personeli arasında gerginlik yaşandı. Sokak köpeklerinin veteriner hekim olmadan uyuşturucu iğne ile bayıltılıp barınağa götürüldüğünü öne süren Çetin, beslediği sokak köpeğini gittiği barınakta gözyaşlarıyla aradı.

Olay Devrek ilçesinde belediye personelinin veteriner hekim olmadan kısırlaştırılmış sokak köpeklerini uyuşturup kamyona yüklemesiyle başladı. Olayı gören hayvansever ve hayvanları koruma görevlisi Mine Çetin personelleri uyararak yaptıklarının yasal ve eğitimlerinin olmadığını söyledi. O anları cep telefonu ile görüntüleyen Çetin, veteriner hekim olmadan iğne kullanılmasının kanunen yasal olmadığını öne sürdü. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Çetin, sokakta beslediği kısırlaştırılmış köpeğinin de götürüldüğünü öne sürerek Benekli isimli köpeğini aramak hayvan barınağına gitti. Köpeğini gözyaşlarıyla arayan Çetin, barınakta ateşli silahla vurulmuş halde bekleyen sokak köpeklerini de görüntüledi.

Çetin, "25 Şubat günü mahallemizde kısırlaştırılmış köpekleri, veteriner hekim olmadan uyuşturucu iğneler ile vurup alınıyor. Bunu gören komşum var. Veteriner hekim olmadan herhangi bir barınak görevlisinin uyuşturucu iğne atması hayvanları koruma kanuna göre yasal olarak suçtur" dedi.

Hayvansever Şule Kıyıcı ise kayıp köpekler için belediye başkanıyla yapılan görüşmelerde hiçbir şekilde sonuca bağlanılmadığını dile getirdi. Kıyıcı, "Usulsüz şekilde toplanan köpekler barınağa götürülmüyor. Asıl canımızı sıkan bu. Hayvanseverleri belediye öyle bir empoze ediyor ki sanki biz yapılması gereken olaylara karşı çıkıyoruz. Benekliyle ilgili önemli bir ayrıntı, belediye veterineri tarafından yıllar önce kısırlaştırılmış yaşlı bir köpek. Kısırlaştırılmış, çevreye zararı olmayan bir köpeği ki bakan insan varken yattığı sokaktan toplanması bizi fazla üzdü. Hayvanseverlerin belediye öyle empoze ediyor ki sanki biz yapılması gereken olaylara karşı çıkıyoruz. Belediyenin çevreye zarar veren hayvanları toplamasına engel oluyormuşuz gibi bir algı var. Oysaki biz hepimiz eğitimli, aklı başında insanlarız. Elimizden geldiğince Cimer, emniyet, kaymakamlık, ilçe tarım şikayetleriyle destekleyerek bu olayın peşini bırakmayacağız. Burada en temel üç konu var araştıracağımız. Belediye veterineri olmadan belediye çalışanlarının köpek toplaması kanuna aykırı" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Uyuşturucu, Veteriner, Zonguldak, Devrek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beslediği köpeğini aldığı iddia edilen belediye personeli ile tartıştı - Son Dakika


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