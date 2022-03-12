Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

12.03.2022 00:59
Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü. Ormandaki kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte megakentin pek çok yeri beyaza büründü. Belgrad Ormanı da lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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İstanbul, Belgrad, kar, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi - Son Dakika


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