Beyin kanaması geçiren milli takım antrenörü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Geçirdiği beyin kanaması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da 1956 yılında dünyaya gelen ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi (Rumeli Hisarı Spor Akademisi) ilk mezunları arasında yer alan Bülent Bıçakçı, Türk sporuna sayısız sporcu ve antrenör yetiştirdi. Geçen sene Atıcılık Milli Takım Antrenörlüğünden emekli olan Bıçakçı, bir süre önce evinde beyin kanaması geçirmesi sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Üç gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bıçakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçakçı için Serdivan ilçesinde bulunan Sapak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk babası Bıçakçı, düzenlenen tören ardından kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Bıçakçı'nın vefatının ardından Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, "Türk sporuna ve ilimiz sporuna sayısız sporcu ve antrenör yetiştiren emekli havalı silahlar, milli takım ve il spor müdürlüğümüz antrenörlerinden Bülent Bıçakçı, geçirmiş olduğu beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk sporuna ve sevenlerine Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA