Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi

02.04.2022 09:58
Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi

Beykoz'da Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler kurabiye yaptılar, gönüllerince eğlendiler.

Beykoz'da Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler kurabiye yaptılar, gönüllerince eğlendiler. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, otizmli bir genç olan Yunus Yazar'ın akustik piyano ile çaldığı eserler büyük beğeni topladı.

Beykoz Belediyesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Beykoz sahili alanında düzenlenen etkinliğe otizmli çocukların aileleri, engelli vatandaşlar ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı. Otizm farkındalık gününde otizm rengi olan mavi renkli kurdeleler alanda bulunan misafirlere hediye edildi. Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklara ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katılarak özel günlerinde otizmli çocukların mutluluklarını paylaştı. Öğretmeni tarafından müzik yeteneği keşfedilen Yunus Yazar'ın akustik piyano eşliğinde çaldığı eserler ise büyük beğeni topladı.

Hamur yoğurdular, kurabiye yaptılar

Beykoz'da Dünya Otizm Farkındalık haftasına özel düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar hamur yoğurdu, kurabiye yaptı. Yapılan kurabiyeler etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Murat Aydın kurabiye yapan çocuklara eşlik etti.

"Beykoz'da yaşayan vatandaşlarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün, huzurlu olsunlar"

Etkinlikte kürsü konuşması yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Benim Murat Aydın olarak Belediye Başkanlığından beklediğim şey, Beykoz'da yaşayan vatandaşlarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün, huzurlu olsunlar, yarınla ilgili olumlu beklentileri çok olsun, geleceğe dair motivasyonları yüksek olsun. Bunu arzu ediyoruz. Kaldırım yaparken dahi bunu düşünüyoruz. AKDEM'de bulunan dezavantajlı bireylerimizin pozisyonunu iyileştirme gayretini gösterirken de hep buna öncelik veriyoruz" dedi.

"Burada tüm engel gruplarına göre çalışmalarımız var"

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, "Biz her yıl 2 Nisan otizm haftasını çeşitli organizasyonlar ile Beykoz'da kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte burada farklı çalışmalara imza atıyoruz. Beykoz Belediyesi bünyesinde bulunan AKDEM isimli merkezimiz var. Burada tüm engel gruplarına göre çalışmalarımız var. Mutfak atölyeleri, duyu bütünleme, dil terapisti, atla terapi, psikolog ve annelere de kişisel gelişim seminerleri veriyoruz. Bu merkezimizde bulunan öğrencilerimizle hazırladığımız bu etkinlik alanında atölyede yapılan çalışmaları bütün Beykoz ve İstanbul halkıyla paylaşmak istedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi
Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi
Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi
Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi
Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi

YORUMLAR
500
Google'dan burs alan engelli genç Edirne'de üniversite öğrencileriyle buluştu Google'dan burs alan engelli genç Edirne'de üniversite öğrencileriyle buluştu OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR OTİZMLİ ÇOCUKLAR RİTİMLE SOSYALLEŞİYOR

Beykoz Belediyesi, Murat Aydın, Engelli, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
09:38 Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
09:35 Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyarılar yaptı: Kuvvetli fırtına geliyor, dikkatli olun!
09:08 Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan...
08:56 Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı
08:54 Çağatay Ulusoy'lu Süslü Korkuluk'ta Esra Bilgiç artık kadroda değil: Yeni başrol kim olacak?
08:52 Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı!
08:23 İngiliz kraliyet ailesinde "FETÖ rüşveti" krizi büyüyor: İşbilen'in eşi prenseslere bile para göndermiş
08:17 Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 10:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement