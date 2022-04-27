Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü - Son Dakika
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Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü

27.04.2022 09:25
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajın izleri İstanbul'da görülmeye devam ediyor.

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajın izleri İstanbul'da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında müsilaja benzer kirlilik tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla sahilden uzak kısımlardan yeniden musilaj görülmeye başlandı. Anadolu yakasında daha yoğun olarak gözüken müsilaj tabakası daha çok açıklarda gözüküyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında ise müsilaja benzer kirlilik tabakası görüldü. Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce metre uzunluğunda ince uzun bir tabaka şekilde denizin üzerinde yayıldığı görülüyor. Bu yıl ilk kez şubat ayında Maltepe açıklarında müsilaj görüntüsü kaydedilmişti. - İSTANBUL

Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü
Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü

YORUMLAR
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Marmara Denizi, Beylikdüzü, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikdüzü açıklarında müsilaj izleri görüldü - Son Dakika


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