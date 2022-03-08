Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı - Son Dakika
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Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı

08.03.2022 13:33
Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar için farkındalık oluşturma standı açıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar için farkındalık oluşturma standı açıldı.

Stantta görev alan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli kadın sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, psikolojik danışmanlar tarafından kadın polis ve kadın zabıta görevlilerinin de eşliğinde pazar yerine alışverişe gelen kadınların 8 Mart Dünya Günü kutlanırken, bilgilendirme broşürleri verilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu. Stantta görev alan kadın görevliler, ayrıca pazar yerini de gezerek satış yapan kadınlara tezgahları başında broşürler vererek bilgilendirmeler yaptı.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nuri Baysal, kurum olarak gerçekleştirdikleri etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Öncelikle tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Kurum olarak farklı günlerde, farklı köy ve yerlerde halkımıza yönelik bir yandan eğitimler planlarken, bu çalışmaları yaparken, bugün de ilçe pazarı olması sebebiyle Pazar yeri girişinde kurum olarak bir stant çalışması yaptık. Farkındalık oluşturmak istedik. Sağ olsunlar diğer kurumlarımız da destek oluyorlar. Hep birlikte hem kadınlarımızın bu gününü kutlarken, hem de onlara bilgilendirme broşürleri verdik. KADES uygulamasıyla ilgili, acil durumlarda kullanılan bir uygulama, bununla da ilgili bilgilendirme yapıyoruz. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında bilgilendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda burada psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmetler uzmanları yer alıyor. Kadınlarımızla birebir görüşme yapıyorlar, gerekli durumlarda da kurumumuza buradan direk yönlendirmeler yapıyoruz" dedi. - KONYA

Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı
Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı
Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı

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Dünya Kadınlar Günü, Beyşehir, Konya, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyşehir'e Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için stant açıldı - Son Dakika


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