BHİD mevcut başkan ile devam dedi - Son Dakika
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BHİD mevcut başkan ile devam dedi

11.05.2022 11:34
BHİD mevcut başkan ile devam dedi

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) Genel Kurulu yapıldı.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) Genel Kurulu yapıldı. Oy birliği ile mevcut başkanın göreve devam etmesi kararlaştırıldı.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) Olağan Genel Kurulu, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, Divan Başkanlığı'na BHİD'in önceki dönem başkanlarından Hakan Turhan, seçildi. BHİD Başkanı Cansel Oruç'un yaptığı açılış konuşması ve önceki dönemin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen ve açık oylama şeklinde yapılan seçimde Cansel Oruç, oy birliği ile BHİD'in birkez daha başkanı seçilerek güven tazeledi.

Oruç, "Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen genel kurul süreci bizleri de etkiledi. Pandeminin tam olarak sona ermemesinden dolayı fiziki olarak sadece Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'ni görkemli bir tören ile gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde bizi yoğun günler bekliyor. Yeni dönemde hem üyeleri, hem de halkla ilişkiler mesleğine gönül verenler için yeni projeler yolda. Bize inanan, güvenen ve destek veren üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Sektördeki değişimleri ve gelişimleri yakından takip ettiklerini söyleyen Oruç, "Yeni dünyada dijital hayat vazgeçilmez oldu. Metaverse, NFT gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Bu yeniliklere üyelerimizi ve sektörümüzü hazırlamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nde oluşan yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil: Cansel Oruç, Sena Er, Özgecan Demirtaş, Aslı Sakarya,

Bircan Özkan

Yönetim Kurulu Yedek: Metin Baykal, Seda Şen, Kadriye Öncü Pakten, Seray Gül, Gani Köse

Denetleme Kurulu Asil: Gülin Çiftçi, Selcan Şenol, Ayşen Yılmaz

Denetleme Kurulu Yedek: Ahmet Akhan, Melike Çamlıbel Uca, Hülya Dündar

Yüksek İstişare: Prof. Dr. Mahmut Zeyyat Sabuncuoğlu, Vehbi Varlık, Melih Serdar Ömeroğulları, Hakan Turhan, Tayyar Murad Kuter - BURSA

BHİD mevcut başkan ile devam dedi
BHİD mevcut başkan ile devam dedi
BHİD mevcut başkan ile devam dedi
BHİD mevcut başkan ile devam dedi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BHİD mevcut başkan ile devam dedi - Son Dakika


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