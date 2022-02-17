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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

17.02.2022 22:50
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediyesinde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar, Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; partimizin Yerel Yönetimler Heyeti, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi - Son Dakika


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