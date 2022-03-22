Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, bugün ve yarın 23: 00'a kadar Bilecik'te kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün Bilecik'te itibaren kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtına oluşması muhtemel riskler ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK