Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi

29.03.2022 12:32
Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nın sunumuyla 'Estetik Kurulu' tanıtım ve faaliyet toplantısı gerçekleştirilirken katılım az oldu.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nın sunumuyla 'Estetik Kurulu' tanıtım ve faaliyet toplantısı gerçekleştirilirken katılım az oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi küçük salonda düzenlenen Estetik Kurulu tanıtım ve faaliyet toplantısına Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Belediye Meclis Üyeleri, Ahmet Korkmaz, Bülent Kaya, Birol Ünsal, Bilecik Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ercan Öztürk, Bieyder Dernek Başkanı Aslıhan Ulu Volkan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri ve STK Temsilcileri katıldı. Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi şehir estetiğini tamamen etkileyecek konular ele alında.

"Bilecik'in her alanda hak ettiği bir kent olması için bu tür uygulamaları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz"

Çalışmanın teknik detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, "Bu çalışma ve kurulun amacı, şehrimizde bir yandan güvenli ve kaliteli yapılar inşa ederken, diğer yandan da görüntü ve benzeri kirlilikleri ortadan kaldıracak uygulamaları hep birlikte hayata geçirmektir. Bununla birlikte büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi şehir estetiğini oluşturan tüm unsurların en güzel şekliyle yer almaları için gayret göstereceğiz. Bu anlamda ilimizdeki bütün dinamiklerin bizlere bu konuda destek vermelerini ve Bilecik'in her alanda hak ettiği bir kent olması için bu tür uygulamaları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi
Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi

YORUMLAR
500
Tarihi Lefke Bezi, Katar ve Fransa'nın ardından Avrupa Birliği ülkelerine gidecek Tarihi Lefke Bezi, Katar ve Fransa'nın ardından Avrupa Birliği ülkelerine gidecek Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

Şeyh Edebali, Estetik, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi - Son Dakika


Son Dakika
12:34 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:44:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'in 'Estetik' toplantısı ilgi görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement