Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı - Son Dakika
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Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı

28.02.2022 11:38
Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2022 Ocak ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 artarak 8 milyon 910 bin dolar, ithalat yüzde 19,8 artarak 2022 ocak ayında 5 milyon 803 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ise, ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. - BİLECİK

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bilecik, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'in ihracatı da ithalatı da arttı - Son Dakika


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