Başkan Kepez Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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Başkan Kepez Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı

19.08.2022 11:44
Başkan Kepez Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı

Bilecik'in İnhisar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bilecik'in İnhisar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İnhisar Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kerpez, Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu. Aşure dağıtma programına İnhisar Kaymakamı Elifnur Saçal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pekmezci, Aşure Günü'nün, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti, "Aşure günü gibi gün, ay ve gecelerimizin Müslümanlar olarak canlı tutularak, özellikle çocuklarımıza anlatılması ve öğretilmesini önemsiyoruz. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

İnhisar, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kepez Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika

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