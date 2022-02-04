Üye Girişi
Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu - Son Dakika

Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu

04.02.2022 12:20
Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu

Bilecik'in nüfusu, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin 617 kişi artarak, 228 bin 334 kişi olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı.

Bilecik'in nüfusu, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin 617 kişi artarak, 228 bin 334 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Bilecik'in 2021 yılı nüfusu ise 228 bin 334 olurken, 2020 yılına göre 9 bin 617 kişi arttı. Toplam nüfusun 118 bin 903'ü erkekler, 109 bin 431'ini ise kadınlar oluşturdu. İl ve ilçelerin toplam nüfusu 189 bin 956 kişi olurken, beldelerde ise bu rakam 38 bin 378 kişi olarak açıklandı. Beldelerde nüfus son bir yılda bin 558 kişi azaldı. - BİLECİK

YORUMLAR
500

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'in nüfusu 228 bin 334 kişi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement