Bilecik Pazaryeri\'nde Cumhuriyet\'in 103. yılı için bisiklet turu düzenlendi

Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için bisiklet turu düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı için düzenlenen bisiklet turunda katılımcılar ilçe merkezinde pedal çevirdi. Kaymakamlık himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen tura Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için pedal çevirdiler.
Pazaryeri Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar bisikletleriyle ilçe merkezinde tur attı. Sporun yaygınlaştırılması ve Cumhuriyet coşkusunun birlikte yaşanması amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, "Cumhuriyetimizin 103. yılını gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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