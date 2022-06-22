Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak

22.06.2022 12:29
Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak.

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak.

Karayolları tarafından 20 Ocak 2021 günü çalışmalara başlanan ve o yıl mayıs ayında açıklaması planlanan Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı kara yolunun Bilecik ayrımı köprülü kavşağını Haziran ayında açılacak. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecik- İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldığı belirtti. Yıldırım, "Şehrimizin istasyon girişi tüm bağlantı yolları ile birlikte Haziran ayının son günlerinde açılmış olacak. Temmuz ayı içerisinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu şehrimize ziyaretleri esnasında açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Yenişehir yolunda da çalışmalar devam etmektedir. Bu yolu da bitirmek bize nasip olacak inşallah. AK Parti öncesi hükümetler bu altyapıları zamanında yapmış olsaydı eğer bugün hala altyapı ve yollarla değil başka büyük işlerle uğraşıyor olurduk. Yine de hem altyapı hem teknolojik atılımlarla ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te zabıtadan işletme denetimi Bilecik'te zabıtadan işletme denetimi Gölpazarı'nda doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı Gölpazarı'nda doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı
Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 18 aydır inşaatı süren Köprülü Kavşak Projesi bu ay açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement