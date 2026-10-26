Bilecik\'te emniyet ve jandarma okul servislerini ve çevreyi denetledi

Bilecik'te okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sıkı denetimler uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde okul ve çevrelerinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde okul servis araçları, trafik güvenliği ve genel asayişe yönelik kontroller yapıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.