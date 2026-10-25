Bilecik\'te Şeyh Edebali Türbesi\'nde Kur\'an tilavet edildi, Müftü Dikmen dua etti

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Programda Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen tarafından dua edildi. Yapılan duada, geçmişten günümüze din hizmetlerine emek verenler ile camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri rahmet ve şükranla anıldı.

Programın ardından konuşan İl Müftüsü Yusuf Dikmen, "Camilerimiz ve din görevlilerimiz toplumumuzun manevi hayatında önemli bir yere sahip. Bu vesileyle din hizmetlerine emek veren tüm büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, görev yapan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.