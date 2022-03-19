Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan F.B. idaresindeki 11 AG 789 plakalı otomobil, Osmaneli İçmeler mevkiine geldiği sırada havanın yağışlı olması sebebiyle virajı alamayarak sağ tarafta bulunan bariyere çarparak durabildi. Kaza yapan otomobili gören H.P., yardım etmek için durdu.

Bu sırada arkadan gelen B.A. idaresindeki 34 JS 5241 plakalı otomobil, kaza yapan ve yardım için duran araca çarptı. Otomobillerin kaza yaptığını gören H.D. idaresindeki 41 B 6188 plakalı tankerin yavaşlaması sonuncunda N.A.A. idaresindeki 34 RE 6002 plakalı hafif ticari araç önce tankere, sonra da 34 JS 5441 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazalar sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralanırken, 34 JS 5241 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Berra Akyol (13), yola fırlayarak ağır yaralandı. Yaralılar, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Berra Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.