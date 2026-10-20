Bilecik'teki Çavuşköy buluşmasında çiftçilerin taleplerini İl Müdürü Ayvalık dinledi - Son Dakika
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Bilecik'teki Çavuşköy buluşmasında çiftçilerin taleplerini İl Müdürü Ayvalık dinledi

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Bilecik\'teki Çavuşköy buluşmasında çiftçilerin taleplerini İl Müdürü Ayvalık dinledi
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Çavuşköy'de çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Ayvalık, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için üreticilerle iletişimi sürdürdüklerini söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerin taleplerini dinledi.

İl Müdürü Ayvalık, merkeze bağlı Çavuşköy köyünde çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çavuşköy'de gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin tarımsal faaliyetlere ilişkin görüşleri alındı. Çiftçilerin talep ve beklentileri dinlenirken tarımsal üretime yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemeyi önemsiyoruz. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi için üreticilerimizle iletişimimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikÇavuşköyBilecikEkonomiGüncelÜretimTarımYerelSon Dakika

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