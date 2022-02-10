Üye Girişi
Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: "Kocaeller" - Son Dakika

Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: "Kocaeller"

10.02.2022 09:35
Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: "Kocaeller"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri tarafından yayın dünyasıyla buluşturulan "Kocaeller" isimli derginin tanıtımı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri tarafından yayın dünyasıyla buluşturulan "Kocaeller" isimli derginin tanıtımı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgievleri'nde, ilköğretim öğrencilerine ev ve okuldan sonra üçüncü bir eğitim noktası olarak 17 merkezde ders çalışma imkanı sunuluyor. Bilgievleri Yazarlık Atölyesi öğrencileri tarafından bir bölümü hazırlanan, ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik "Kocaeller dergisi", 12 Şubat saat 14.00'te Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek tanıtım programıyla çocuklarla buluşacak. Kocaeller dergisi 36 sayfadan oluşuyor. Dergide, çocukların kendi eserlerinin yer aldığı dergide özgüvenlerinin yazılı ve görsel ifadelerine de yer verildi. - KOCAELİ

Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: Kocaeller
Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: Kocaeller

YORUMLAR
500

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: 'Kocaeller' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:17 Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: "Kocaeller" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement