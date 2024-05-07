BİM Şubesinde Tavukların Taşınma Şekli Tepki Topladı - Son Dakika
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Yerel

BİM Şubesinde Tavukların Taşınma Şekli Tepki Topladı

Avcılar'da bulunan bir BİM şubesinde satışa hazırlanan tavukların binek araçla taşınması sosyal medyada büyük tepki topladı. Tavukların soğuk zincirde taşınması gerektiği halde binek araçla mağazaya getirildiği görüldü. Kasap işletmecileri durumu insan sağlığını tehdit eden bir durum olarak değerlendirdi. BİM ise olayın tedarikçi firma çalışanının inisiyatifi sonucu gerçekleştiğini belirterek, gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

07.05.2024 12:00
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Avcılar'da bir BİM şubesinde satışa hazırlanan tavukların taşınma şekli sosyal medyada büyük tepki topladı. Soğuk zincirde taşınması gereken tavukların binek araçla mağazaya getirildiği görüldü. Konuyla alakalı konuşan kasap işletmecileri durumun insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir BİM şubesinde satılmak üzere getirilen tavukların soğuk zincir yerine binek bir araçla getirilmesi tepkilere neden oldu. İlginç sevkiyatı görüntüleyen bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı. Tepki toplayan görüntülerde hafif ticari bir aracın bagaj ve arka koltuğuna yüklenen tavukların mağazaya taşınarak reyona koyulup satıldığı görüldü. Konuyla alakalı konuşan kasaplar duruma tepki göstererek insan sağlığına tehdit olduğunu ifade etti.

"Tavuk özellikle çok tehlikeli bir ürün. Sıcak havaya temas ettikten sonra dolaba konulması fayda etmez"

Görüntüleri yorumlayan kasaplardan Niyazi Akçay, "Sakıncası var çünkü bu et ürünlerinin entegreden soğuk hava deposundan alınarak tekrar soğuk hava araçlarına itina ile yüklenerek gideceği noktaya taşınarak müşteriye ulaşması gerekir. Kasaba geldiği anda yine sıcak havaya ulaşmadan soğuk hava deposuna koyulur. Tavuk özellikle çok tehlikeli bir üründür sıcak havada temas ettikten sonra tekrar dolaba konulması da fayda etmez. Belirli bir sıcak havanın üzerine çıktığında bakteri üretmeye başlar. Bu şekilde taşınması yasaktır. Et kasabın işidir, bisküvi bakkalın, yoğurt ise sütçünün işidir. Kasapların tercih edilmesi gerekir" şeklinde konuştu

"Soğuk zincirine dikkat edilmezse bakteri oluşur ve insan sağlığını tehdit eder"

Yine konuyla alakalı konuşan kasap olan Sadrettin Gül, "22 yıldır bu sektördeyim. Havalar soğuk olduğu zaman bile buzhaneden alınarak soğuk zinciri kırılmadan yerine teslim edilmelidir. Bu soğuk zincirine dikkat edilmezse bakteri oluşur ve insan sağlığını tehdit eder. Bu konu vicdanla alakalı aha çok bilinen yerlerden alınması gerekiyor. Araç arızası varsa da dikkat edilmeli. Biz aracımız soğumadan yükleme yapmıyoruz. Tavuk bakteriye çok hassastır" ifadelerini kullandı.

BİM'den açıklama

Görüntülerle ilgili BİM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu durum, tedarikçi firma çalışanının bilgimiz dışında aldığı inisiyatif sonucunda münferit olarak gerçekleşmiştir. Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu durum öğrenildiği an tedarikçi firmaya gerekli uyarılar yapılmış, firma tarafından çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Gıda güvenliği ve kalitesi birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BİM Şubesinde Tavukların Taşınma Şekli Tepki Topladı - Son Dakika

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