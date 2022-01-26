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Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi - Son Dakika

Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi

26.01.2022 10:14
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde soğuk havada ölüme terk edilen eşeklere kaymakamlık sahip çıktı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde soğuk havada ölüme terk edilen eşeklere kaymakamlık sahip çıktı. Kaymakamlık tarafından köyden alınan eşekler, kiralanan hana yerleştirildi.

Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyüne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan birçoğu yaralı başıboş eşek, ölüme terk edilmişti. 23 Ocak Pazar günü İHA'nın "Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi" başlıklı haberinin ardından Genç Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü harekete geçti. Köyden kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde alınan eşekler, kaymakamlık tarafından ilçe merkezinde kiralanan bir hana yerleştirildi. Sıcak bir yuvaya kavuşan eşeklerin bakımlarının da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Hana yerleştirilen eşeklerin koruma altına alındığını belirten Kaymakam Kaptanoğlu, "Kaymakamlık olarak bu hayvanlarımıza sahip çıkmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte seferber olduk. Kiralanan ahıra hayvanları aldık ve artık gözetimimiz altında tutuyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Hem sokak hayvanlarını hem de yaban hayatını korumak adına elimizden geleni göstermek noktasında imtina etmeyelim lütfen" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi
Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi

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Kaymakamlık, Hisarcık, Bingöl, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de kışın başıboş bırakılan eşekler kiralanan hana yerleştirildi - Son Dakika
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